ÖAMTC-Mechaniker machen "Fahrrad-Pickerl"

STEYR. Techniker des ÖAMTC führen am Freitag in der Zeit von 12 bis 19 Uhr kostenlose Fahrradchecks am Stadtplatz Steyr beim Leopoldibrunnen durch.

Immer mehr Menschen nutzen das Fahrrad – zum Einkaufen, um in die Arbeit zu gelangen oder in der Freizeit. Aber ist der Drahtesel auch gut in Schuss und verkehrstauglich? "Wir errichten am Stadtplatz einen Pop-up-Fahrrad-Stützpunkt und laden alle Fahrradfahrerinnen und -fahrer herzlich ein, ihr Rad von unseren ÖAMTC-Fahrradprofis einem Check unterziehen zu lassen", sagt der Steyrer Stützpunktleiter Leopold Pfleger. Die "gelben Engel" überprüfen das Fahrrad, machen auf Probleme aufmerksam und reparieren kleinere Mängel gleich an Ort und Stelle. Anmeldung oder Mitgliedschaft beim ÖAMTC sind nicht erforderlich.