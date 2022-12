Ochsner baut Bürogebäude neben A1

Heute verkauft der Wärmepumpenhersteller Ochsner seine Heizsysteme und Warmwasseraufbereitungsanlagen in alle Erdteile.

Das Unternehmen steuert weiter auf Wachstumskurs, wovon sich die stv. Aufsichtsratsvorsitzende der Landeswirtschaftsagentur Ecoplus, LAbg. Michaela Hinterholzer (VP), Geschäftsführer Helmut Miernicki sowie Landesrat Jochen Danninger (VP) bei einer Stippvisite überzeugen konnten. "Auf das anhaltende Nachfragewachstum bei Wärmepumpen haben wir frühzeitig mit einer Verdopplung unserer Produktions- und Logistikkapazitäten reagiert. Der Logistik-Neubau wird bereits seit Herbst 2021 voll genutzt, die neue Produktionsstrecke ist nach erfolgreichem Probelauf im März 2022 in Betrieb gegangen. Zudem hat die Ochsner Energietechnik ihre Kapazitäten am Standort St. Peter in der Au vergrößert", erklärte Geschäftsführer Karl Ochsner. Nächstes Jahr werde mit dem Bau eines neuen Bürogebäudes an der Westautobahn bei Oed begonnen, um den Platzbedarf zu decken.

Heuer 100 Mio. Euro umgesetzt

Miernicki freute sich, dass Ecoplus das Mostviertler Paradeunternehmen bei der Standortsuche erfolgreich begleiten konnte. Das Familienunternehmen, das derzeit rund 500 Mitarbeiter beschäftigt, wird heuer rund 100 Millionen Euro umsetzen.

Mit 170.000 Wärmepumpen, die der Haager Hersteller weltweit verkaufte, wurden bereits 2,5 Millionen Tonnen Treibhausgas CO2 eingespart.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr