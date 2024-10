Obmannwechsel an der KTLA

Die offizielle Wahl des neuen KTLA-Vorstands fand kürzlich statt, bei der Edler, selbst einer der ersten Absolventen der KTLA und nun erfolgreicher Geschäftsführer der Firma Thermowhite in Spital am Pyhrn, als neuer Obmann gewählt wurde.

Das Ausbildungsmodell KTLA bietet einen in Österreich einzigartigen Ansatz, der eine HTL-Ausbildung in der Fachrichtung Maschinenbau und Automatisierungstechnik mit einem praxisnahen Lehrberuf kombiniert. Die duale Ausbildung erfolgt in Abstimmung mit führenden Betrieben. (dmf)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper