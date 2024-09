Obmann vom Verein Wolfstop: "Wolf spaziert am Tag beim Lagerhaus vorbei"

Solche Meldungen verursachen vor allem bei Almbauern tiefe Sorgenfalten. Die Jägerschaft Gaflenz mit Jagdleiter Hermann Kopf an der Spitze lädt heute Abend um 20 Uhr ins Gasthaus Jedermann zum Vortrag des Vereins Wolfstop mit Obmann Gerhard Fallent. Der ehemalige Politiker war lange Zeit in Laussa zu Hause, wohnt heute in Langschlag im Waldviertel. Den Verein hat er aus persönlicher Betroffenheit heraus gegründet.