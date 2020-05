"Was ist, wenn einmal ein Gast von einem herabstürzenden Ast getroffen wird? Oder ein vorbeifahrendes Auto? Da gibt es dann Schwerverletzte!" Bernd Krifter, Seniorchef des Gasthauses Schwarzer Graf, ist in Rage. Beim schweren Sturm, der Samstagabend über Windischgarsten hinweggezogen ist, krachten teils oberschenkeldicke Äste mitten in den Gastgarten, auf Sessel, Bänke und Tische, ebenso auf den Gehsteig und die Straße.