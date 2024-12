Nußbachs Männer feierten erstmals einen Satzgewinn in der 1. Bundesliga

Es war ein historisches Ereignis, das die Zuschauer am Wochenende in der Linzer Rennerschule zu sehen bekamen: Aufsteiger Union Schwingenschuh Nußbach erwischte in der zweiten Runde der Hallenfaustball-Bundesliga Titel-Cofavorit Union Freistadt im Eröffnungssatz auf dem falschen Fuß und lag dank präziser Angriffe von Jonas Lugerbauer rasch mit 6:0 voran. Danach kam der mehrfache Meister zwar auf, die Kremstaler schafften dennoch einen 11:9-Satzgewinn – den ersten der Vereinsgeschichte in Österreichs höchster Spielklasse. In Folge setzte sich die Klasse der Mühlviertler aber durch, sie siegten verdient 3:1 (-9, 7, 2, 8). Im zweiten Spiel gegen Froschberg Linz stand Nußbach ohne Angreifer Lugerbauer, der sich am Knöchel verletzt hatte, auf verlorenem Posten, die Partie endete mit einer glatten 0:3 (6, 3, 4)-Niederlage. Nußbach ist zwar weiter punktelos, schob sich dennoch an Kremsmünster auf Rang sieben vorbei.

Denn auch die TuS-Fünf blieb ohne Sieg, zudem auch ohne Satzgewinn. Gegen Meister Vöcklabruck gab es ebenso ein 0:3 – 7:11, 4:11, 6:11 – wie im Anschluss gegen Grieskirchen (12:14, 3:11, 6:11). Allerdings war auch Pech im Spiel: Beim Satzball im ersten Satz wurde Florian Winterleitner von einem Ball am Kopf erwischt und blieb kurz benommen liegen. "Im Moment haben wir eben nur einen vollwertigen Angreifer, normalerweise hätte Florian ausgetauscht werden müssen", sagte TuS-Abwehrspieler Bernie Sinnhuber.

Die erste Saisonniederlage gab es für Nußbachs Frauenteam in der Bundesliga: Nach einem 3:1 über die zuvor ungeschlagenen Münzbacherinnen ging das Spitzenspiel gegen Arnreit mit 3:0 verloren. In der Tabelle liegen die Kremstalerinnen dennoch auf einem Final-3-Platz.

