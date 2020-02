Nach einer bisher perfekten Bundesliga-Hallensaison sind die Faustballerinnen von Union Schwingenschuh Nußbach nun auch auf den perfekten Abschluss scharf: Sie wollen sich am Samstag beim Final-3 in Kufstein zum dritten Mal in Serie den Staatsmeistertitel – Halle oder Feld – sichern. In Summe wäre dies bereits das vierte Gold für die Kremstalerinnen.