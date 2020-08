Nußbacher Mädels setzten sich in Hitzeschlacht durch

Titelverteidiger Union Schwingenschuh Nußbach wurde auch in der zweiten Runde der Frauen-Bundesliga seiner Favoritenrolle gerecht. Die Kremstalerinnen besiegten nach dem mühevollen 4:3-Erfolg beim Ligaauftakt gegen Arnreit diesmal auswärts Union Freistadt mit 4:1 (11:5, 12:14, 11:9, 11:4, 11:7).

"Die Formkurve zeigt nach oben, wir haben uns im Vergleich zur Vorwoche gesteigert", sagt Kapitänin Marlene Hieslmair, die wie gewohnt im Angriff die Fäden zog, "aber auch Freistadt hat gut gespielt, war vor allem defensiv stark." Die langen Ballwechsel gegen die Mühlviertlerinnen seien bei der großen Hitze mit Temperaturen jenseits der 30 Grad richtig an die Substanz gegangen. Dabei hatte die Partie noch bei nassem Boden begonnen. Gegen Nußbachs Routine und Selbstvertrauen hatte Freistadt zu Beginn jedoch keinen Plan. Nach Verlust des zweiten Satzes in der Verlängerung drehten Hieslmair und Co erst richtig auf, feierten den zweiten Sieg im zweiten Spiel und setzten sich an die Tabellenspitze der Gruppe A.

Wie gut in Form Nußbach wirklich ist, wird sich bereits am kommenden Sonntag zeigen. Da gastiert der Titelverteidiger bei Hallen-Vizemeister Seekirchen.

Mit einem klaren Erfolg startete auch der TuS Raiffeisen Kremsmünster in die Herren-Bundesliga. Die Grün-Weißen besiegten ebenfalls auswärts den allerdings ersatzgeschwächten Aufsteiger TSV Ottensheim klar mit 4:0 (11:4, 12:10, 11:4, 11:5). "Nur im zweiten Satz haben wir uns vom plötzlich einsetzenden, starken Regen ein wenig durcheinander bringen lassen", sagt Angreifer Florian Winterleitner. Dafür gab es bei Kremsmünster eine Premiere: Der erst 16-jährige Fabian Stallinger feierte trotz anfänglicher Nervosität ein beachtliches Bundesliga-Debüt