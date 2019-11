Nußbach will Titel verteidigen und hat Europacup im Visier

Mit breiter Brust blicken die Spielerinnen von Union Haidlmayr Nußbach auf die am Wochenende beginnende Hallenfaustball-Bundesliga: Nach Staatsmeister-Gold in der Halle und auf dem Feld sowie Silber beim EFA Champions Cup gelten die Kremstalerinnen neuerlich als Topfavoritinnen in Österreichs höchster Spielklasse. Zum Auftakt treffen sie am Samstag ab 17 Uhr auswärts auf Feld-Vize FBC Urfahr und Gastgeber Union Freistadt.

"Wir haben in der Pause intensiv an unserer Ausdauer und Kraft gearbeitet", verrät Kapitänin Marlene Hieslmair. Erfolgreich, wie es scheint. Denn beim topbesetzten Vorbereitungsturnier in Kufstein ging Nußbach als Sieger aus der Halle. "Das hat Lust auf weitere coole Spiele gemacht", sagt Hieslmair und blickt bereits auf den ersten großen Saisonhöhepunkt im Jänner in Dennach (D): "Dort wollen wir auch beim Hallen-Europapokal noch einmal so richtig Gas geben."

Cool bleiben heißt es allerdings vorerst bei der Mission Titelverteidigung. Urfahr, erster Gegner beim Saisonauftakt in Freistadt, hat sich im Angriff mit zwei neuen Spielerinnen kräftig verstärkt, auch bei Vizemeister Laakirchen hat sich einiges getan. Nußbach-Trainer Marco Salzberger vertraut hingegen auf bewährte Kräfte und startet mit dem altbekannten Kader in die Hallen-Bundesliga.

