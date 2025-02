Nußbach verpasste erstmals seit neun Jahren das Final 3

Angreiferin Ines Salzberger kann es gar nicht glauben: Nußbach landete in der Bundesliga nur auf Rang 4.

"Die Saison ist leider nicht nach unseren Vorstellungen verlaufen. Wir hatten einfach zu viele Spiele, in denen wir es selbst in der Hand hatten, aber nicht konzentriert genug und selbstbewusst genug aufgetreten sind, um die nötigen Punkte zu machen", sagt Katharina Lackinger, Kapitänin von Union Haidlmair Nußbach, nach Ende des Grunddurchgangs der Hallenfaustball-Bundesliga. Nach neun Jahren in Folge schafften es die erfolgsverwöhnten Kremstalerinnen damit erstmals nicht ins Final 3 und wurden Vierte.

Zum Abschluss kassierten die Ex-Staatsmeisterinnen gegen Tabellenführer Freistadt eine 1:3 (2, 0, -6, 4)-Niederlage, wobei Trainer Marco Salzberger zwischendurch auf allen Positionen Abwehrspielerinnen einsetzte. Gegen Absteiger Wolkersdorf/Neusiedl gab es einen 3:0 (11, 8, 7)-Erfolg.

