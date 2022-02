Nußbach verpasst direkten Finaleinzug um einen Satz

Der Sprung auf Rang eins vor dem "Final 3" der Hallenfaustball-Bundesliga in zwei Wochen in Vöcklabruck ist den Frauen von Union Nußbach in der letzten Runde des Grunddurchgangs zwar nicht mehr geglückt, dafür konnte die Truppe von Trainer Marco Salzberger aber Selbstvertrauen tanken. Mit zwei 3:0-Erfolgen gegen Absteiger Linz-Urfahr und Titelverteidiger Seekirchen schoben sich die Kremstalerinnen in der Tabelle punktegleich bis auf einen Satz an die Salzburgerinnen heran. Seekirchen war allerdings schon vor dem Schlager als Sieger des Grunddurchgangs festgestanden, beide Teams spielten daher nicht mehr in Bestbesetzung. Ebenfalls für die Endrunde qualifiziert ist Laakirchen, im Halbfinale nun Gegner der Nußbacherinnen. In den beiden bisherigen Saisonduellen hatte es für jedes Team einen 3:2-Erfolg gegeben, Spannung ist beim "Final 3" damit garantiert. Die fix fürs Endspiel qualifizierten Seekirchnerinnen konnten in den vier Saisonduellen mit Nußbach und Laakirchen bisher nur einen Erfolg feiern.

Ohne Erfolgserlebnis beendeten die Herren des TuS Kremsmünster die Hallensaison. Sie verloren zum Abschluss daheim gegen Linz-Urfahr mit 1:3, gegen Seekirchen nach 2:0-Satzführung noch mit 2:3. Damit blieb die TuS-Fünf auf Rang acht der Tabelle.