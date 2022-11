Nußbach stolpert zum Saisonauftakt

Nach einer phasenweise überzeugenden Leistung beim 3:0 (15:13, 11:2, 11:7) gegen den Dauerrivalen Askö Laakirchen setzte es für die Truppe rund um Kapitänin Marlene Hieslmair gegen Union Arnreit eine bittere 0:3 (-5, -7, -7)-Niederlage.

"Für uns sind die ersten Runden in der Halle immer sehr spannend", sagt Angreiferin Ines Salzberger, "nachdem wir erst ein paar Trainings in der Halle hatten, fehlt es uns noch an der Abstimmung."

Am Samstag trifft Nußbach auf den noch ungeschlagenen FBC Linz-Urfahr und Union Freistadt.