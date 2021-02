Nußbach steht vorzeitig im Bundesliga-Halbfinale

Die erfolgreiche Titelverteidigung in der Hallenfaustball-Bundesliga der Frauen ist für Union Haidlmair Schwingenschuh Nußbach einen Schritt näher gerückt. Die Kremstalerinnen führen die Tabelle der in der abgeschotteten „Bubble“ in Faak am See ausgetragenen Meisterschaft nach dem ersten Wochenende als einziges ungeschlagenes Team an. Mit vier Siegen aus vier Spielen fixierte die Truppe von Trainer Marco Salzberger damit auch frühzeitig den Halbfinaleinzug. Am kommenden Wochenende soll die Titelverteidigung gelingen.

„Wir sind sehr gut in das Turnier gestartet. Alle Spielerinnen haben gezeigt, dass sie in der Bundesliga mitspielen können“, sagt Salzberger, der dem gesamten Kader Spielzeit schenkte. Dieses Vertrauen gab die Truppe rund um Kapitänin Marlene Hieslmair eindrucksvoll zurück. Die Spiele gegen Wels (2:0), Froschberg (2:1), Laakirchen (2:1) und Wolkersdorf/Neusiedl (2:0) wurden jeweils gewonnen. Gegen die aktuell zweitplatzierten Welserinnen packten die Nußbacherinnen ihr ganzes Repertoire aus und gewannen den zweiten Satz sogar mit 11:0.

Am kommenden Samstag folgen zuerst die Spiele gegen Seekirchen und Arnreit zum Aufwärmen, danach will Nußbach im Halbfinale und im Endspiel glänzen. Hieslmair: „Wir gehen auf jeden Fall sehr zuversichtlich in das nächste Wochenende.“

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at