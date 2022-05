Nußbach startete mit Sieg Mission Titelverteidigung

Bereits beim Saisonauftakt der Frauenfaustball-Bundesliga präsentierte sich Titelverteidiger Union Nußbach in bestechender Form. Die Kremstalerinnen gewannen im Spitzenspiel auswärts gegen Union Freistadt mit 4:1 (5, 12, 12, -8, 7).

"Wir sind sehr zufrieden mit diesem Start", sagt Abwehrspielerin Jasmin Kammerhuber, "wir wussten, dass mit Freistadt gleich ein harter Brocken wartet. Wir hatten aber sehr viel Spaß am Spielen."

Die Mühlviertlerinnen warfen ihren bekannten Kampfgeist in die Waagschale, Nußbach hielt aber mit spielerischer Klasse dagegen und legte in einem hochklassigen Match mit zwei Satzerfolgen in der Verlängerung die Basis zum Sieg.

Heimpremiere am Samstag

Auf vorerst noch nassem Boden hatte die Truppe von Coach Marco Salzberger den besseren Start erwischt, dann aber kamen auch die Gastgeberinnen immer besser ins Spiel. Die Mannschaft rund um Kapitänin Marlene Hieslmair behielt aber die Nerven und feierte gegen starke Freistädterinnen gleich den ersten Sieg auf dem Weg zur anvisierten Titelverteidigung.

Bereits am Wochenende warten auf die Kremstalerinnen die nächsten schweren Aufgaben: Am Samstag, 11.30 Uhr, gastiert das mit zwei Siegen makellos in die Saison gestartete Team von FBC Linz-Urfahr in Nußbach, am Sonntag (10.30 Uhr) folgt das Nachtragsspiel bei den ebenso noch unbesiegten Laakirchnerinnen.