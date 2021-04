Wenn am Samstag um 15 Uhr Union Schwingenschuh Nußbach daheim die Mission Titelverteidigung in der 1. Bundesliga im Frauenfaustball in Angriff nimmt, ist eine von zwei Premieren im Kremstal schon wieder Geschichte. Denn bereits ab 11 Uhr steigt ebenfalls in Nußbach das erste Kremstal-Derby in der 2. Bundesliga zwischen den Hausdamen aus Nußbach, die überraschend in die zweithöchste Spielklasse nachgerückt sind, und dem TuS Raiffeisen Kremsmünster.