Nußbach peilt erste Titelverteidigung an

Im heimischen Frauen-Faustball ist Union Schwingenschuh Nußbach seit Jahren das Maß der Dinge: Aktuell sind die Kremstalerinnen sowohl in der Halle als auch am Feld die Titelverteidigerinnen in der Bundesliga. Im Feldfaustball hieß letztmals im Jahr 2018 mit Linz-Urfahr der Staatsmeister nicht Nußbach. Danach gewann die Truppe von Trainer Marco Salzberger in Serie drei Meistertitel: 4:1 gegen Urfahr, 4:0 gegen Laakirchen und zuletzt 4:1 gegen Seekirchen lauteten die Endspielergebnisse.

Am Samstag ab 15 Uhr greift Nußbach beim Final3 in Freistadt bei der ersten von zwei Titelverteidigungen bereits nach der nächsten Goldmedaille. Endspielgegner wird der Sieger des Duells Seekirchen gegen Freistadt sein.

"Wunschgegner ist Seekirchen, denn die liegen uns", sagt Salzberger, der Freistadt jedoch spielerisch stärker einschätzt: "Aber die Mühlviertlerinnen müssen erst einmal mit dem Druck als Veranstalter der Endrunde klarkommen."