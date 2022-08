Erst im buchstäblich letzten Augenblick hatte Askö Laakirchen mit Rang sechs den Einzug ins Viertelfinale der Frauen-Faustballbundesliga geschafft. Im ersten Viertelfinal-Duell stolperte Titelverteidiger Union Haidlmair Nußbach dennoch gegen die Dauerrivalinnen: Die stark ersatzgeschwächten Nußbacherinnen verloren auswärts gegen überaus effiziente Laakirchnerinnen mit 1:4 (9:11, 11:8, 7:11, 11:13, 9:11).

Nußbach wusste bereits vor dem Anpfiff, dass die Papierstädterinnen kein leichtes Los sein würden. Zudem musste Trainer Marco Salzberger mit dezimiertem Kader auskommen: Mit Kapitänin Marlene Hieslmair und Abwehrspielerin Jasmin Kammerhuber fehlten zwei Stammkräfte aus privaten Gründen bei der ersten Begegnung.

Nußbach, das den Bundesliga-Grunddurchgang makellos ohne Punkteverlust überstanden hatte, startete wie aus der Pistole geschossen und zog auf 9:4 davon. Doch dann riss der Faden, Laakirchen spielte konstanter, die Staatsmeisterinnen kämpften mit Flüchtigkeitsfehlern. Die Gastgeberinnen erzielten sieben Punkte in Serie und gewannen den ersten Satz 11:9. In Folge entwickelte sich eine spannende, ausgeglichene Partie. Nußbach spielte sich immer wieder einen kleinen Vorsprung heraus, Laakirchen schlug aber meist erfolgreich zurück. Das Resultat war eine durchaus verdiente 1:4-Niederlage für das Salzberger-Team.

„Wir wussten, dass es schwierig wird. Leider konnten wir auf allen Positionen nicht hundertprozentig überzeugen“, sagt Zuspielerin Jana Lugerbauer: „Immer wieder haben sich Unkonzentriertheiten eingeschlichen und wir haben es verpasst, die einfachen Bälle zu nutzen. Trotzdem müssen wir jetzt nach vorne schauen.“ Am Wochenende benötigt Nußbach nun zwei Siege, um die Chance auf die Titelverteidigung zu wahren.

Im Kampf um den fixen Endspielplatz im „Final 3“ kommt es am Samstag um 9.30 Uhr am Nußbacher Sportplatz zum Rückspiel gegen Laakirchen. Sollten die Kremstalerinnen die Partie gewinnen, folgt am Sonntag ein Entscheidungsspiel.