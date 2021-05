Nußbach liegt nach Sieg gegen Vize an der Tabellenspitze

Die speziell in der Defensive starken Kremstalerinnen fertigten das Topteam souverän mit 11:5, 13:11, 11:7, 11:4 ab. "Phasenweise schleichen sich zwar noch kleine Abstimmungsschwierigkeiten ein, aber das sind die Feinheiten, an denen wir in nächster Zeit arbeiten werden", sagt Angreiferin Ines Lugerbauer.

Weniger rosig ist die Situation des TuS Kremsmünster in der Männer-Bundesliga. Trotz 2:1-Satzführung gab es im Duell mit dem Dauerrivalen FBC Urfahr eine 2:4-Heimniederlage. Der TuS bleibt damit punktelos am Tabellenende.