Nußbach katapultierte sich auf einen Play off-Platz

"Im ersten Spiel ist uns alles aufgegangen. Jede von uns hat eine richtig tolle Leistung gezeigt, vor allem hatten wir aber richtig viel Spaß am Spielfeld", sagte Katharina Lackinger, Kapitänin von Union Schwingenschuh Nußbach, nach der gelungenen Heimpremiere in der Frauenfaustball-Hallenbundesliga. Mit zwei ungefährdeten 3:0-Erfolgen in der Kirchdorfer Sporthalle schoben sich die Titelverteidigerinnen aus dem Kremstal erstmals in dieser Saison auf einen Play off-Platz. Mit vier Siegen aus sechs Partien ist Nußbach nun hinter den noch ungeschlagenen Teams von Freistadt und Arnreit Tabellendritter.

Beim Saisondebüt der deutschen Angreiferin Pia Neuefeind, die bereits im Herbst im Kremstal gespielt hatte, bekam zuerst Froschberg Linz die ganze Wucht der Truppe des Betreuerduos Marco Salzberger und Roland Lugerbauer zu spüren. Nach nur 30 Minuten endete die einseitige Partie mit 3:0 (11:1, 11:2, 11:2). Im anschließenden Match gegen Laakirchen hatte Nußbach anfangs ein wenig mit Motivationsschwierigkeiten zu kämpfen, siegte dennoch souverän 3:0 (15:13, 11:6, 11:7).

"Gegen Laakirchen hatten wir im ersten Satz etwas Probleme, die Konzentration hochzuhalten. Da hatten wir uns kurzzeitig schon zu sicher gefühlt", analysiert Angreiferin Pia Neuefeind, "wir haben aber schnell wieder zurück in unser Spiel gefunden. Wir sehen das schon als tolle Vorbereitung für den Champions Cup, der im Jänner stattfindet."

Spitzenspiele am Samstag

Zuvor allerdings müssen die Kremstalerinnen noch am kommenden Samstag ab 16 Uhr auswärts ihren Aufwärtstrend bestätigen. Die Gegnerinnen in Rohrbach sind Freitstadt und Arnreit. Die beiden Mühlviertler Topteams liegen noch ohne Punkteverlust je vier Zähler vor Nußbach.

