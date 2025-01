Nußbach kämpft in der Bundesliga um die letzte Finalchance

Weiter nicht auf Touren kommt die Union Haidlmair Nußbach in der Rückrunde der Hallenfaustball-Bundesliga. Nach den beiden Niederlagen gegen St. Veit/Pongau und Laakirchen zum Jahresauftakt gab es für die Kremstalerinnen am vergangenen Wochenende in Münzbach bereits den nächsten Rückschlag.

Auf einen ungefährdeten 3:0 (2, 5, 8)-Erfolg gegen den Tabellennachbarn Arnreit folgte im direkten Duell um einen Platz im Final 3 eine bittere 1:3 (11:4, 8:11, 6:11, 10:12)-Niederlage gegen die Hausherrinnen. Vier Spiele vor Ende des Grunddurchganges beträgt der Rückstand der Nußbacher Fünf auf den für die Titelrunde nötigen dritten Platz bereits sechs Zähler.

Bei der Heimrunde am Samstag, 1. Februar, ab 11 Uhr ist die Truppe von Trainer Marco Salzberger in der Stadthalle Kirchdorf bereits zum Siegen verdammt. Weder gegen Nachzügler Linz-Urfahr noch gegen die punktegleichen Damen von Froschberg Linz darf diesmal ein Ausrutscher passieren. Zudem müssen die je sechs Zähler vor Nußbach platzierten Teams von St. Veit und Münzbach gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Freistadt sowie im direkten Duell Federn lassen. Erschwerend kommt hinzu, dass Nußbach in der letzten Runde ebenfalls noch auf Freistadt trifft.

