Endlich wieder vor Zuschauern kam es in der letzten Runde der Hallenfaustball-Bundesliga der Frauen zur Neuauflage des Endspiels der vergangenen Saison. Allerdings war die Partie nichts für schwache Nerven – weder für jene der Nußbacher noch für jene der Seekirchner Fans. Feiern durften letztendlich jene aus dem Kremstal: Union Schwingenschuh Nußbach setzte sich in einem hochdramatischen Spiel gegen Hallenmeister Askö Seekirchen knapp mit 3:2 (11:7, 7:11, 11:7, 7:11, 11:7) durch und geht damit auch als Tabellenführer ins neue Jahr.

Nußbach erwischte in diesem durch viele attraktive Ballwechsel geprägten Match den besseren Start und gewann souverän den ersten Satz. Seekirchen konterte aber umgehend: Die Salzburger Angreiferinnen punkteten mit variablen Schlägen und glichen aus. Auch in Folge wogte der Schlager hin und her. Mitunter ging es auch sehr hitzig zu, was sich in einer Gelben Karte auf Seekirchner Seite zu Buche schlug. Im Entscheidungssatz legten die Nußbacherinnen dann nochmals einen Gang zu. Damit war die Revanche für die vergangene Finalniederlage endgültig geglückt.

„Wir wussten, dass uns mit Titelverteidiger Seekirchen eine schwierige Partie erwartet und dass es auf alle Fälle zum Kämpfen wird“, sagte Kapitänin Marlene Hieslmair nach dem Sieg, „aber die Revanche für die Finalniederlage im letzten Jahr ist geglückt. So kann man das Jahr faustballtechnisch abschließen.“

Holperstart gegen Urfahr

Davor hatten die Kremstalerinnen in ihrem ersten Spiel in der Bezirkssporthalle Kremsmünster bereits Linz-Urfahr nach verschlafenem Start dennoch klar mit 3:0 (13:11, 11:8, 11:8) besiegt. Speziell im Eröffnungssatz lief Nußbach lange Zeit einem Rückstand nach und konnte diesen erst in der Verlängerung drehen.

„Wir hatten Startschwierigkeiten, das konnte Urfahr direkt ausnützen“, analysiert Angreiferin Ines Lugerbauer, „umso mehr freuen wir uns über diesen wichtigen Sieg.“

