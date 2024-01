Nußbach ist punktegleich mit dem Tabellenführer

Zwei Siege im Eilzugstempo feierte Union Schwingenschuh Nußbach in der sechsten Runde der Frauenfaustball-Bundesliga. Mit Interimscoach Hannes Hieslmair an der Seitenlinie wurden Seekirchen und St. Veit in nur einer Stunde und 15 Minuten jeweils 3:0 abgefertigt. Die Kremstalerinnen rückten dadurch auf Rang zwei punktegleich mit Tabellenführer Freistadt auf. Trainer Marco Salzberger war selbst als Spieler in der 2. Bundesliga im Einsatz, Co Roland Lugerbauer fiel krankheitsbedingt aus. So musste Hieslmair bei der Heimrunde in Kirchdorf ein Comeback geben. "Wir haben für ihn nichts anbrennen lassen und klare Siege eingefahren", sagt Abwehrspielerin Celina Hofbauer, die speziell über die Revanche gegen St. Veit glücklich war. In der Hinrunde hatte es eine überraschende Niederlage gegeben. "Das war heute eine sehr souveräne Leistung von uns. Wir haben heute auf allen Positionen sehr gut gespielt und kaum etwas anbrennen lassen," sagt Zuspielerin Jana Lugerbauer.

Am Samstag könnte Nußbach in Linz bereits mit nur einem Sieg gegen Laakirchen oder Froschberg den Einzug ins Final 3 fixieren.

