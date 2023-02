Nußbach hat Ticket für das Finale gelöst

Je länger die Saison dauert, umso besser kommt Union Schwingenschuh Nußbach in der Hallenfaustball-Bundesliga der Frauen in Fahrt. In der vorletzten Runde des Grunddurchganges fixierten die Kremstalerinnen mit Siegen über Vizemeister Askö Seekirchen und SPG Wolkersdorf/Neusiedl bereits vorzeitig gemeinsam mit Tabellenführer Arnreit das Ticket für das Final 3 am 24./25. Februar im BRG Linz-Auhof.

In Wolkersdorf startete Nußbach gegen Seekirchen trotz anfänglicher Schwierigkeiten mit viel Energie in die Partie. Infolgedessen fand der Vizemeister auch nie richtig ins Spiel, die Kremstalerinnen siegten souverän mit 3:0 (5, 8, 4).

„Wir haben uns super ins Spiel gekämpft und unser Können auf den Platz gebracht. Dieser Arbeitssieg war wichtig“, sagt Kapitänin Marlene Hieslmair. In den nächsten Wochen werde man in den Trainings alles geben, um beim Finale in Linz glänzen zu können.

Verschlafener Start

Auch im zweiten Spiel begann das Team von Trainer Marco Salzberger ein wenig verschlafen. Dann aber ließ man Wolkersdorf/Neusiedl nicht mehr vom Service weg und siegte ebenfalls 3:0 (8, 6, 9).

„Mit unserem kraftvollen Service konnten wir immer wieder punkten“, sagt Abwehrspielerin Jana Lugerbauer, „und mit unserem cleveren Rückschlag haben wir danach die Basis zum Erfolg gegen die Niederösterreicherinnen gelegt.“

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr