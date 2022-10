Nußbach hat das weltweit viertbeste Frauen-Team

Mitten in der Weltelite etablierten sich die Faustballerinnen von Union Haidlmair Schwingenschuh Nußbach beim Finale der IFA World Tour in Curitiba in Brasilien. Die Mannschaft von Trainer Marco Salzberger schaffte es bei seiner dritten Finalteilnahme im Kreise der besten Vereinsmannschaften der Welt erstmals unter die Top Vier. War in den Jahren 2018 und 2019 jeweils nach der Vorrunde Schluss, gelang diesmal der Aufstieg ins Semifinale.

In den Gruppenspielen fertigten die Kremstalerinnen zuerst den VfL Kellinghusen (D) mit 3:0 ab und danach Novo Hamburgo aus Brasilien ebenso klar. Einzig gegen das Heimteam vom Clube Duque de Caxias zog die Salzberger-Fünf mit 1:3 den Kürzeren.

Im Semifinale traf Nußbach dann auf den brasilianischen World-Tour-Favoriten Sogipa Porto Alegre. Nach einem harten Schlagabtausch hatten die abgebrühten Südamerikanerinnen jedoch das bessere Ende und zogen mit 3:0 ins Endspiel ein. Im kleinen Finale stand Nußbach dann dem deutschen Meister TV Schneverdingen gegenüber. Die Kremstalerinnen begeisterten mit spektakulären Abwehraktionen, hatten bei einer 2:1-Satzführung sogar schon eine Hand an der Bronzemedaille, doch dann bäumten sich die Deutschen noch einmal auf und siegten 3:2. Rang vier ist dennoch der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Der Titel im rein brasilianischen Endspiel ging an Porto Alegre vor Duque de Caxias.

„Wir haben beim wichtigsten Turnier der Saison eine Top-Leistung abrufen können“, sagt Salzberger, „derzeit überwiegt natürlich noch der Frust über die verlorene Bronzemedaille, aber ich bin extrem stolz auf die gesamte Mannschaft. Wir haben bewiesen, dass wir zur absoluten Weltspitze gehören. Jetzt geht’s in die wohlverdiente Pause vor der anstehenden Hallensaison.“