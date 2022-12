Nußbach gelang der nächste Schritt in Richtung Finale

Je länger die Saison in der Hallenfaustball-Bundesliga dauert, desto mehr kommt Union Schwingenschuh Nußbach in Fahrt. In der dritten Runde besiegten die Titelverteidigerinnen Vizemeister Seekirchen und Wolkersdorf/Neusiedl. Damit schoben sich die Kremstalerinnen in der Tabelle auf Rang zwei, punktegleich mit Spitzenreiter Arnreit und Verfolger Urfahr. So rückt auch die Teilnahme am Final-3 immer näher.

Speziell gegen Dauerrivalen Seekirchen bewies Nußbach großen Kampfgeist. Mit Ines Kammerhuber beziehungsweise Sabine Süffert fehlten beiden Teams starke Angreiferinnen. In einem taktisch geprägten Spiel behielten die Titelverteidigerinnen die Nerven und siegten in einem Krimi mit 3:2. Der Entscheidungssatz endete mit 12:10 erst in der Verlängerung. „Wir freuen uns, dass wir auch ohne Ines die Punkte holen konnten“, sagt Jasmin Kammerhuber.

