Nußbach flog nach Schock zum sechsten Meistertitel

"Es war unglaublich. Unsere Fans haben uns regelrecht durch dieses Finale getragen", sagt Katharina Lackinger, Abwehrspielerin und Vizeweltmeister in Diensten von Union Nußbach. Die Kremstalerinnen hatten sich beim "Finale dahoam" in der mit 800 Zuschauern ausverkauften Haidlmair Schwingenschuh Arena gegen Hallenchampion Seekirchen klar mit 4:1 (9:11, 11:6, 11:9, 11:3, 11:8) durchgesetzt und ihren insgesamt sechsten Staatsmeistertitel, den dritten in Folge auf dem Feld, erobert. Damit gelang den Kremstalerinnen auch die Revanche für das verlorene Endspiel in der Halle vor einem halben Jahr.

Dabei hatte das Damen-Endspiel mit einem Schock für die Veranstalterinnen und einen Großteil der 800 Fans begonnen: Schon nach wenigen Ballwechseln war Mittelfrau Verena Hieslmair bei einem Rettungsversuch unglücklich gestürzt und musste verletzt ausgewechselt werden. Trainer Marco Salzberger war in Folge zu mehreren Umstellungen gezwungen, Satz eins wurde prompt verloren. Mitte des zweiten Satzes kehrte Hieslmair aber ins Finale zurück und damit die Sicherheit ins Spiel der Kremstalerinnen. Lackinger: "In Folge haben wir uns in einen wahren Spielrausch gesteigert und Seekirchen klar dominiert. Ein Titel daheim, das ist das Schönste!"

Für Verena Hieslmair gab es sogar doppelten Grund zur Freude: Sie wurde zur wertvollsten Spielerin bei diesem "Final 3" gewählt. "Mir war vorher gar nicht bewusst, wie groß der Druck vor Heimpublikum wirklich war", sagte danach Kapitänin und Schwester Marlene Hieslmair.

Meister bei den Männern wurde Titelverteidiger Vöcklabruck.