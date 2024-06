Nußbach fixierte den Klassenerhalt ohne Niederlage

Mit einem ungefährdeten 4:1 (9, 7, -11, 8, 6)-Sieg im letzten Spiel des Aufstiegs-Playoffs gegen St. Veit schaffte Union Haidlmair Nußbach den Verbleib in der Frauenfaustball-Bundesliga. Die Serienmeisterinnen der vergangenen Jahre feierten bei ihrer Premiere außerhalb der Meisterrunde fünf Siege in fünf Spielen.

"Für uns geht es aber jetzt noch nicht in die Pause. Am 6. und 7. Juli greifen wir beim Champions Cup in Hochburg-Ach an. Darauf werden wir uns jetzt nochmals intensiv vorbereiten", sagt Abwehrspielerin Iris Mayr. Nußbach trifft in der Gruppenphase auf die Teams aus Dennach (D) und Diepoldsau (Sui).

