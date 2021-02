Nußbach erwischte rabenschwarzen Tag und gewann Silber

Die Truppe von Trainer Marco Salzberger hatte am Finalwochenende in der „Bubble“ am Faaker See einen rabenschwarzen Sonntag. Ohne Punkteverlust waren die Kremstalerinnen durch die Vorrunde gebraust, im Halbfinale wurde Laakirchen nach Kampf mit 2:1 besiegt, in der Neuauflage des letztjährigen Endspiels gab es dann aber eine herbe Enttäuschung. Seekirchen, das in der Vorrund noch 2:1 besiegt wurde, war den ungewohnt fehleranfälligen Nußbacherinnen in allen Belangen überlegen und gewann hochverdient mit 3:0 (11:6, 11:3, 11:6).

„Seekirchen hat im Finale eine sehr gute Leistung gezeigt. Für uns heißt es das Wochenende abhaken und dann am Feld angreifen“, sagt Kapitänin Marlene Hieslmair.

Für Nußbach blieb nur die Silbermedaille. Damit müssen sich die Kremstalerinnen auch von ihrem Traum, endlich den Hallen-Europacup zu gewinnen, zumindest für ein Jahr verabschieden.