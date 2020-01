Rein sportlich kann den Faustballerinnen von Union Haidlmair Nußbach aktuell kein anderes Team in Österreichs Bundesliga das Wasser reichen. Mit zwei deutlichen Siegen gegen Vizemeister Laakirchen (3:0) und Ex-Serienmeister Arnreit (3:1) fixierte die weiterhin ungeschlagene Truppe rund um Kapitänin Marlene Hieslmair bereits vorzeitig den direkten Einzug ins Endspiel beim Final3 in Kufstein am 15. Februar.