Nußbach behauptete mit 4:1-Erfolg Tabellenspitze

Weiterhin makellos und ohne Punkteverlust segelt Union Nußbach durch die Frauen-Faustball-Bundesliga. In der sechsten Runde besiegten die Titelverteidigerinnen sogar ohne Kapitänin Marlene Hieslmair auswärts die Spielgemeinschaft Wolkersdorf/Neusiedl mit 4:1 (11:6, 6:11, 11:6, 11:6, 11:2). Im zweiten Satz unterliefen den Kremstalerinnen zwar ungewöhnlich viele unerzwungene Fehler, letztlich setzte sich die Routine der Nußbacherinnen aber klar durch.

Ungewohnt war nach dem Ausfall der Kapitänin auch die Aufstellung der Truppe von Trainer Marco Salzberger: Er beorderte zwischenzeitlich sogar Zuspielerin Verena Hieslmair auf die Angriffsposition.

"Heute hat es richtig Spaß gemacht. Wir haben toll gekämpft und freuen uns sehr über diesen Sieg", sagt Abwehrspielerin Jasmin Kammerhuber, "ohne unsere Kapitänin ist es natürlich ungewohnt, aber wir haben es geschafft, positionstechnisch flexibel zu agieren und die wichtigen Punkte zu machen." In der Tabelle liegt Nußbach damit weiterhin punktegleich vor dem ebenfalls ungeschlagenen Team aus Linz/Urfahr. Das Gipfeltreffen gegen die Verfolger steigt am Samstag auswärts in Linz.

Drei Niederlagen in vier Tagen

Ohne zählbaren Erfolg in der englischen Woche mit drei Spielen innerhalb von vier Tagen blieben die Herren des TuS Kremsmünster. Nach dem 1:4 gegen Enns, einem 2:4 bei Froschberg Linz und dem 1:4 gegen Freistadt werden die Kremstaler als aktuell Siebenter einen Platz in der Meisterrunde der Bundesliga verpassen und müssen ab Mitte August wohl ins Abstiegs-Playoff wechseln.