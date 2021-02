Wie in Vöcklabruck marschierten auch in Kirchdorf Corona-Leugner zu nahe aneinander gedrängt und ohne Mund-Nasen-Schutz durch die Bezirkshauptstadt. VP-Stadtparteiobfrau Elisabeth Goppold hat vergangene Woche in einem E-Mail die Fraktionsobleute ersucht, sich gemeinsam hinter einen Entschluss zu stellen, den der Vöcklabrucker Gemeinderat einhellig bereits getroffen hatte. In der Verlautbarung hatten alle Rathausparteien erklärt, Verständnis für die prekäre Lebenslage zu haben, in die