Nur MFG und FP dagegen: Am Samstag tritt die neue Parkordnung in Kraft

WAIDHOFEN. Eine Jubelwelle auszulösen, erwartete sich Vizebürgermeister Armin Bahr (SP) bei der Gemeinderatssitzung Montagabend nicht: "Den Stein der Weisen, allen Wünschen gerecht zu werden, gibt es nicht." Dienstagabend erörterte die Rathausführung bei einem Bürgerabend im Kristallsaal des Rothschild-Schlosses noch einmal die neue Parkordnung, die beschlossene Sache ist und am Samstag in Kraft tritt.

Für die erste Stunde in der Gebührenzone der Innenstadt müssen Autofahrer künftig anstelle 50 Cent einen Euro in den Münzschlitz werfen. In der Mittagszeit zwischen 12 und 14 Uhr brauchen die Automaten auch nicht mit Kleingeld gefüttert zu werden, für Kurzbesorgungen in der City wird die bisherige Gratishaltezeit von zehn Minuten auf eine Viertelstunde verlängert. Bürgermeister Werner Krammer (VP) betont wie Stadtrat Martin Dowalil von der Piratenliste FUFU, dass die Neuerungen einer besseren Verkehrslenkung dienten und, weil moderat ausgefallen, die Geschäftswelt nicht umbrächten. "Zudem hat uns der Rechnungshof seit 2018 aufgefordert, der Parkraumbewirtschaftung mehr Augenmerk zu widmen, damit wir auch den öffentlichen Verkehr weiter ausbauen können", sagt Krammer. Parkgebühren – zwei Euro für vier Stunden Stellzeit – werden nun auch am Kinoparkplatz verlangt; am Zentrumsparkplatz Pfarrgarten und im Parkdeck Schlosscenter kostet das Ticket für zwei Stunden 1,50 Euro.

Gleichzeitig werden gebührenfreie Kurzparkzonen in einem ersten Schritt bis zur Sporthalle hinausgezogen, um eine Flucht der Dauerparker in Siedlungsstraßen der Vorstadt zu verhindern. Wer gratis parken möchte, muss weiter aus dem Stadtkern hinaus.

Eine Petition des Alt-Zuckerbäckers Karl Piaty, Samstag von 8 bis 9 Uhr das Zentrum gebührenfrei zu machen, wurde nur von MFG und FP unterstützt, die die neue Parkordnung ablehnten, damit aber in der Minderheit blieben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer