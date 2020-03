Nun ruht das Herz des „Sportpfarrers“: Leopold Grasser ist tot

Leopold Grasser, emeritierter Pfarrer von Grünburg, ist am Montag, 9. März, kurz vor seinem 90. Geburtstag im Pflegeheim „St. Josef, Wohnen mit Pflege“ der Kreuzschwestern in Sierning verstorben.

Leopold Grasser wurde am 18. März 1930 in Bruck an der Leitha geboren. Nach der Matura am Gymnasium in Schlierbach trat er ins Priesterseminar Linz ein und wurde am 29. Juni 1962 im Mariendom Linz zum Priester geweiht. Anschließend war er Seelsorger in Bad Wimsbach-Neydharting, Uttendorf-Helpfau und St. Georgen am Walde. Von 1964 bis 1968 war Grasser Kooperator in Mattighofen und zugleich von 1967 bis 1968 Pfarrprovisor in Pfaffstätt.

Leopold Grasser leitete von 1968 bis 2013 die Pfarre Grünburg. 2018 trat er in den Ruhestand. Für seine Verdienste wurde ihm 2003 das Goldene Verdienstzeichen des Landes OÖ verliehen. Unvergessen wird der Einsatz des Sportpfarrers für die Jugend im Ort, speziell beim Faustball und Tischtennis, bleiben.

Für den Verstorbenen wird am Montag, 16. März, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Grünburg gebetet. Der Begräbnisgottesdienst wird am Dienstag, 17. März, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Grünburg gefeiert. Anschließend erfolgt die Beisetzung im Priestergrab am Pfarrfriedhof Grünburg.

