Nullnummer beim Derby zwischen den Nachbarn

Dass es bei der Nullnummer an Würze fehlte, mag einen Grund darin haben, dass Seitenstetten in der Vorwoche bei einem 0:7-Debakel unter die Räder gekommen war. Umso mehr rührte die Mannschaft von Seitenstetten Beton an, dass die Gäste aus St. Peter/Au wenige Freiräume hatten. Die Gästestürmer wurden hautnah auf Schritt und Tritt bewacht, kamen sie an der Strafraumgrenze zum Schuss, trafen sie das Tor nicht. In der 72. Minute zappelte zwar der Ball im Tor der Hausherren, aber der Referee aberkannte den Treffer von Qerim Idrizaj, nachdem er zuvor ein Foulspiel gesehen hatte. St. Peter bleibt mit dem Punktgewinn und dem 4:2-Sieg in der Vorwoche auf dem vierten Tabellenplatz, die Leader sind Haitzendorf und Wieselburg mit jeweils sechs Zählern. (ak)

