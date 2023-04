NS-Kinderheim in Spital: Unterernährung und Überforderung

Stefan Dylowicz, Ludwig Gojec, Tarek (Nachname unbekannt), Maria Katharina Budja, Peter Gurecka; das sind die Namen der Säuglinge, die in den ersten drei Monaten nach Öffnung des "fremdvölkischen Kinderheims" in Spital am Pyhrn gestorben sind. Die Linzer Autorin und Soziologin Maria Prieler-Woldan hat diese Namen und viele weitere Fakten zu dem Kinderheim und damit zu einem wenig bekannten Kapitel aus der NS-Zeit zusammengetragen und in dem Buch "Vielleicht hätte ich eine Familie.