Mein Weg in die Arbeit, so ich nicht im Homeoffice verweile, ist ein vierspuriger. Die Haratzmüllerstraße in Steyr ist ebenso breit ausgebaut, wie zu Stoßzeiten gut frequentiert. Es ist eine Straße, die auch viele Geschichten erzählen könnte. Etwa jene vom Auto, das einst meinen Sohn vom Zebrastreifen ungebremst abheben ließ. Die Sache ist mit sehr viel Glück letztlich einigermaßen gut ausgegangen, also Schwamm drüber.