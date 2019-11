Noch stemmt sich Steyr bei der Arbeitslosigkeit gegen den Trend

"Wir weisen bei den Arbeitslosenzahlen im Bezirk mit einem Minus von 4,2 Prozent noch einen deutlichen Rückgang aus", sagt Hubert Heindl, Leiter des AMS Steyr, aber es sei überregional bereits absehbar, dass diese seit Jahren anhaltende Phase rückläufiger Arbeitslosenzahlen nun zu Ende gehe. Denn oberösterreichweit betrug der Rückgang nur noch müde 0,2 Prozent. Steyr stemmt sich damit aktuell noch gegen den Trend.

Heindl: "Ich gehe davon aus, dass wir in Steyr in den kommenden zwei Monaten im Jahresvergleich erstmals wieder einen leichten Anstieg verzeichnen werden."

Insgesamt hält die Zeit sinkender Arbeitslosigkeit seit Ende 2016 an. In den vergangenen drei Jahren reduzierte sich die Quote in Steyr um ganze zwei Prozentpunkte.

Mit 2742 als arbeitssuchend vorgemerkten Personen, davon 1275 Frauen und 1467 Männer, wiesen Steyr-Stadt und -Land Ende Oktober eine Quote von 6,2 Prozent, im Jahresvergleich um 0,3 Prozentpunkte weniger, aus. Damit liegt Steyr zwar weiterhin klar über der Oberösterreich-Quote von 4,3 Prozent, allerdings auch unter dem österreichweiten Wert von 7 Prozent.

In sämtlichen Altersgruppen sei die Zahl der vorgemerkten Personen rückläufig, sagt Heindl, einzig bei den über 55-Jährigen gibt es einen Anstieg. Bei den unter 25-Jährigen ist der Rückgang mit 15,8 Prozent hingegen überproportional hoch. Insgesamt waren beim AMS Steyr um 121 Personen weniger arbeitssuchend gemeldet. Zusätzlich befanden sich im Oktober 802 Personen in Schulungsmaßnahmen, das sind um 89 weniger als im Vorjahr. 30 lehrstellensuchenden Jugendlichen standen 97 offene Lehrstellen gegenüber. Einen Rückgang gab es auch bei den offenen Stellen: Ende Oktober waren beim AMS Steyr 852 gemeldet, um 63 weniger als im Jahr davor.

Warnsignal für die Konjunktur

Die heimische Konjunktur stehe allerdings längst auf wackeligen Beinen, sagt SP-Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer. Oberösterreich weise zwar im Bundesländer-Vergleich weiterhin die niedrigste Quote auf, der minimale Rückgang um nur 0,2 Prozent im Jahresvergleich sei für sie aber "ein Warnsignal. Wir müssen uns nun für einen Zuwachs in der Arbeitslosigkeit rüsten." Gerstorfer forderte daher gezielte Investitionen und ein Ende der Schuldenbremse.

