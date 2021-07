"Der Wasserfall vom Lamberg" ist zwar keine neue Touristenattraktion in Steyr, in den sozialen Medien wurde dieses Video am Wochenende aber tausendfach angeklickt. Es zeigt, wie am Samstag beim Starkregen die Wassermassen vom Schloss Lamberg ungebändigt nach Zwischenbrücken stürzten. "Mein Vater wohnt seit mehr als 80 Jahren dort und hat so etwas noch nie gesehen", beschrieb ein Anrainer die unglaubliche Szene.