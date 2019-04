Noch mehr Rocky Horror

AMSTETTEN. Der Ansturm auf Karten für die Rocky Horror Show, die heuer beim Musicalsommer Amstetten gespielt wird, reißt nicht ab.

Intendant Johann Kropfreiter hat daher jetzt schon (mehr als drei Monate vor der Premiere) die ersten beiden Zusatzvorstellungen in den Spielplan aufgenommen. Diese finden am Mittwoch, 24. Juli, bzw. Mittwoch, 31. Juli, statt. Gespielt wird das Musical, in dem auch Top-Star Gino Emnes mitwirkt, in der Pölz-Halle.

Alle Infos zur Amstettner Version des Kult-Musicals rund um Frank N. Furter & Co gibt es auf www.avb.amstetten.at (kad)

