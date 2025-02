Für die in den kommenden Wochen bereits an vier Terminen ausverkaufte Eigenproduktion des Haager Theaterkellers, die temporeiche Komödie "Kurzschluss" von Sylvain Meyniac, wurden eine Zusatzvorstellung am Samstag, 22. März, um 20 Uhr eingeschoben. Karten gibt es ebenso noch für 7., 13., 14. und 15. März.

Karten: 07434 / 44600, E-Mail: reservierung@theaterkeller.at oder unter www.theaterkeller.at/karten

