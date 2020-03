An der NMS Promenade werden 15 Sprachen gesprochen

Bei diesem geht es darum, Pädagogen zu unterstützen, um effizienter in einem multikulturellen Kontext zu arbeiten. „Konkret handelt es sich um Klassen, in denen sich Schüler mit unterschiedlichsten Muttersprachen und verschiedenen Kulturen befinden“, sagt Lehrerin Ursula Dworschak.

Die Leitung dieser „spannenden Reise in die Mehrsprachigkeit“ hat Aleksandra Jaramaz übernommen: „Als Pädagogin, die selbst Migrationsgeschichte hat, ist es mir besonders wichtig, die Potenziale aller Kinder unabhängig von ihrer sozialen Herkunft bestmöglich zu fördern und weiter zu entfalten. Die Wertschätzung jedes Einzelnen nimmt einen besonderen Stellenwert ein.“ An der NMS Promenade werden neben Deutsch alle 15 (!) Erstsprachen der Schüler gelebt und fließen in Festen und Feiern an der Schule in den Unterricht ein.