Nischenladen ist Vorbild

Bei "g’lernt is g’lernt" werden Frauen vor den Vorhang geholt, die mit einer Lehre erfolgreich den Weg in die Selbständigkeit eingeschlagen haben. Diese Initiative von Frau in der Wirtschaft zeigt jungen Menschen, dass die Lehre ein erfolgreicher Bildungs- und Karriereweg ist.

Kürzlich wurde der Steyrer Unternehmerin Monika Feuerhuber die Auszeichnung in der MS Rudigier überreicht. Feuerhuber schilderte den Schülern dort ihren Werdegang von der Lehre bis zur Unternehmerin. Sie betreibt seit 2014 in Steyr den "Nischenladen" und hat sich auf selbst designte Kleinserien und personalisierte Geschenke spezialisiert. Die Geschäftsfrau beschäftigt nun sechs Mitarbeiter: "Schon als kleines Mädchen hatte ich den Wunsch, einen Laden zu betreiben."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper