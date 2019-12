Nikolo brachte Medaillen

Mit 14 Goldmedaillen, 15 in Silber und 14 in Bronze avancierte der Askö-Schwimmclub Steyr beim traditionellen Nikolausschwimmen im Steyrer Hallenbad zum drittbesten Verein in der Gesamtwertung. In Abwesenheit der Nationalteamathleten glänzte bei den Herren Felix Preisinger mit Gold bei jedem Start. Bei den Damen tat ihm dies Julia Pühringer gleich und entschied alle ihre Rennen für sich.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.