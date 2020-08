Nightline des Stadtbusses verkehrt wieder

Dazu stellte der Stadtsenat einen dementsprechenden Antrag an den Gemeinderat. Die Nachtlinie der Stadtbetriebe Steyr (SBS) ist am 1. März 2019 probeweise gestartet worden. Am 16. März, dem Beginn der Corona-Einschränkungen, hat man die Linie eingestellt. Wenn nun die Nightline wieder eingerichtet werden sollte, wird die Betriebszeit um eine Stunde von 3.53 Uhr auf 4.53 Uhr verlängert. Die Nachtlinie soll weiter im Probebetrieb geführt werden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.