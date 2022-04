Niederlage für Amstettner Volleyballer

"Ich kann Graz nur meinen Glückwunsch aussprechen. Sie waren uns in allen Belangen überlegen", sagt VCA-Sportdirektor Michael Henschke nach dem Match.

Im ersten Satz führten die Niederösterreicher zunächst gegen die Gäste, mussten sich aber im Verlauf der Partie den Steirern geschlagen geben, die mit 18-25 und 13-25 auch die Durchgänge zwei und drei klar für sich entscheiden konnten.

Am kommenden Freitag folgt das zweite Match der Serie in Graz, welches um 19 Uhr im Raiffeisen-Sportpark in Graz ausgespielt wird.