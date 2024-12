Nichts geht mehr bei Öffis am Wochenende nach Steyrling

Das letzte Mal konnten Fahrgäste am Steyrlinger Bahnhof in einen Zug einsteigen. Die ÖBB strichen den Halt.

40 Steyrlinger kauften sich Tickets und stiegen am Samstag am Bahnhof in den Regionalzug ein. Die Gruppenreise war buchstäblich ein Protestzug auf Schienen. Nach dem Fahrplanwechsel am nächsten Tag fahren alle Züge durch: Wegen einer zu geringen Fahrgastzahl strichen die ÖBB den Halt am Steyrlinger Bahnhof. "Die Demonstration aus der Bevölkerung kommt leider fünf nach zwölf Uhr", sagt Bürgermeister Rudolf Mayr (SP).