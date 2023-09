Nicht nur für Sternengucker wird bei Neumond das Licht abgedreht

Wenn man Glück hat, sieht man über den Nachthimmel eine Sternschnuppe huschen oder wie auf einer Perlenkette aufgereiht Elon Musks Starlink-Satelliten am Firmament vorbeischweben. Voraussetzung dafür ist, dass das Auge nicht von irgendeiner Straßenlaterne oder Leuchtreklame geblendet wird. In Steyr haben Sternengucker am ganzen Wochenende von 15. bis 17. September genau zu Neumond die Gelegenheit, wieder die Gestirne funkeln zu sehen, die ansonsten vom Licht-Smog schon verschluckt worden sind. Die Stadt schaltet nach der Dämmerung die Scheinwerfer, mit denen Rathaus, Bummerlhaus und Stadtpfarrkirche bestrahlt werden, nicht ein, was mehr Finsternis in der Altstadt einkehren lässt.

Die Stadt beteiligt sich bereits zum zweiten Mal an der "Earth Night", einer globalen Aktionsnacht gegen das Kunstlicht und für die Wiederkehr der Dunkelheit. Nicht nur Astronomen wie Science Buster und Blogger Florian Freistetter und die Himmelsbeobachter von der Sternwarte auf der Hohen Dirn unterstützen die Initiative, sondern auch eine Reihe von Umweltorganisationen. Die überbordende Beleuchtung in der eigentlich finsteren Tageshälfte hat auch den Insekten schlimm zugesetzt und das ökologische Gleichgewicht zerstört. "Wir beteiligen uns gern an der Earth Night, um auf das Problem der zunehmenden Lichtverschmutzung aufmerksam zu machen. Wir tun aber auch langfristig etwas gegen dieses Problem", sagt Bürgermeister Markus Vogl (SP). Die Stadt sei gerade dabei, die Straßenlampen nicht nur auf LED-Licht umzurüsten, sondern überhaupt durch Lampen zu ersetzen, die nur noch abwärts auf die Straßen und die Gehsteige strahlen. Vogl sagt, die Stadtgemeinde gehe damit auch gegen das Problem des Insektensterbens durch die Lichtkegel an.

Ganz finster wird’s nicht

Ganz den Ort zu verdunkeln, wie es etwa manche Landgemeinden tun, die am Freitagabend auch keine Straßenlaternen einschalten, dazu konnte man sich im Steyrer Rathaus nicht durchringen. Aus Sicherheitsgründen könne man in der Stadt auf die Straßenbeleuchtung nicht ganz verzichten. Die Stadtgemeinde Enns geht einen Kompromiss ein und wird das Licht aus den kommunalen Lampen für die eine Nacht dimmen.

