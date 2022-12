"Nicht alles leistbar": FP und Grüne fordern Kassensturz

"Ich würde es mir in meiner Firma nicht trauen, so ein Budget abzugeben", sagt Otto Bauer, Frontmann der Kremsmünsterer Grünen, vor der Gemeinderatssitzung am Dienstag, bei der die Weichen für das kommenden Finanzjahr gestellt werden. Er sei gegen keines der vorgelegten Projekte, wenn sie für Kremsmünster gut seien, betont Vizebürgermeister Christian Lamprecht (FP).