Newcomer Anda Morts bringt "Linzer Schule" in die heimische Musikszene

Anda Morts am Rock im Dorf Festival in Kirchdorf

„Sehr cool, der Sound war echt gut, und den Leuten hat’s taugt“, antwortet Anda Morts auf die Frage, wie der Auftritt beim Rock im Dorf Festival für ihn gewesen sei. Auf der Bühne kein exzentrischer Entertainer, der große Töne spuckt, ist er es auch nicht, wenn man mit ihm und seinen Bandkollegen Emil (22) und Frodo (27) nach ihrem Auftritt auf der Festivalwiese sitzt und redet. Bier vor den Füßen, Tabak und Filterpapier für Selbstgedrehte zwischen den Fingern – als unverkrampft sympathisch kann man das wohl beschreiben.

Ihr Genre nennen sie Linzer Schule, „dann müssen wir nicht sagen, dass es Indie oder Punk oder Indie-Rock ist“, sagt Anda. Wer denn für sie persönlich alte Vertreter einer Linzer Schule seien? Schnell kommt Willi Warma als Antwort, die Ende der 1970er Jahre mit ihrem Erfolg „Stahlstadtkinder“ der Linzer Jugend eine Identität gaben. Auch Attwenger erwähnen sie, „der ist persönlich ein Vorbild“, sagt Emil.

Anda Morts ist 25 Jahre alt – was zu seinen Texten passt, mit denen wohl genug junge Leute in ihren 20ern etwas anfangen können. Er singt über „leere Flaschen, benutzte Kondome“, die seit Freitag im Zimmer liegen, oder das elterliche Unverständnis darüber, wenn man mal wieder mit halb-intakter Secondhand-Kleidung heimkommt, die (in Mamas Augen) zu weit ist – kennt man womöglich. „Dein Papa trug die gleichen Hosen / doch das ist schon lange her / Wieso kaufst du dir nichts Neues? / oder etwas das dir passt? / Nein du hast dich gut entwickelt / siehst nicht mehr aus wie diese Punks“ singt Anda Morts in seinem Lied „Adidas für Mama“.

„Bis ich 20 war, gab’s für mich fast nur Punk“, erzählt Anda. „Ska, Reggea und bisschen HipHop hab‘ ich auch gehört, aber hauptsächlich Punk.“ Er spricht von Bands wie Minor Threat, Crass oder Rancid, „deren ersten zwei Alben waren echt wichtig für mich“. Wie ein Punk ausgeschaut habe er in dieser Zeit, mit Iro, Springerstiefeln, irgendeiner argen Jacke – dazu noch draußen geschlafen auf der Straße.

Familiär sei sein Interesse für Musik jedenfalls nicht bedingt, erzählt Anda, der im Pflegebereich arbeitet. „Ist schon lustig, wir reden oft drüber daheim, woher das kommt“. In der Musikschule habe er Schlagzeug mit Noten gelernt. „Mit 14 hab‘ ich angefangen, in Bands zu spielen, hab‘ dann viel Zeit mit Gitarristen verbracht. Irgendwann hab‘ ich vom Flohmarkt eine Gitarre mit drei Saiten mitgenommen, und mit der gespielt.“ Diese wurde bald durch eine intakte Gitarre ersetzt, à la „Barré, Barré, mir tut die Hand so weh“ hat er sich das Spielen dann selbst beigebracht, während Corona auch noch Bass.

Frodo am Schlagzeug, Emil an der Gitarre Bild: Kerstin Reiter

Anda Morts, also so richtig mit Live-Band, gibt es seit März – seitdem ist er auch beim Wiener Label Mom I Made It unter Vertrag. Seit längerem sind Anda, Emil und Frodo schon in ihrer anderen Band „die Partie“ aktiv, die noch ein viertes Mitglied hat. „Mich haben aber immer wieder Leute gefragt, ob ich nicht meine eigenen Sachen live spielen will“, erzählt Anda. Seine erste EP mit dem Titel „MORTS“ wurde Anfang Juni veröffentlicht, davor schon einzelne Singles. Auf die Frage, wie er seine Musik produziert, sagt er: „Anda Morts passiert in meinem WG-Zimmer, an meinem Schreibtisch. So richtig hab‘ ich das eigentlich mit Beginn von Corona angefangen. Eigentlich wollt‘ ich wegfahren, aber dann hab‘ ich das Geld in Monitorboxen und so gesteckt.“

Im Gespräch auf der Wiese erzählt er auch, wie er mit dem Texten begonnen hat. „Als ich so 12 war, hab‘ ich mich mal viel mit meiner Mama gestritten. Sie hat mir dann gesagt, dass sie früher immer Sachen, die sie geärgert haben, aufgeschrieben und weggeschmissen hat. Das hab‘ ich auch angefangen, und irgendwann hat es sich gereimt. Und ich hab’s aufgehoben.“ Geschrieben hat er früher auf Englisch, acht Jahre lang. „Auf Deutsch merk‘ ich aber, wie ich mich viel besser ausdrücken kann, weil’s einfach die Muttersprache ist. Auch einen roten Faden und so zu haben, schaff‘ ich besser.“

Anda Morts am Rock im Dorf Festival in Kirchdorf Bild: Kerstin Reiter

Im März hatten Anda, Frodo und Emil ihren ersten Live-Auftritt als Anda Morts, im Kramladen am Wiener Gürtel. „Und das als Headliner, die Show war ausverkauft ­– obwohl wir davor noch nie als Voract oder so gespielt haben.“ Wie es vor so einem Tag mit der Nervosität aussieht? „Ihm ist es wochenlang nicht gut gegangen“, sagt Emil und lacht. Jetzt sei das schon besser. Spricht man länger mit der Band, merkt man, dass sie es selbst gar nicht wirklich glauben können, was in den letzten Monaten so passiert ist. „Dass das Ganze so hingehauen hat bis jetzt, ist schon ein Wahnsinn. Es gibt so viele Leute, die Musik machen, Anda Morts hat schon Glück gehabt. Wir sind dankbar, dass wir die Chance haben, die Musik mehr Leuten zu zeigen“, sagt Anda. So wie es jetzt ist, macht es auch einfach Spaß. „Sicher gibt es scheiß‘ Tage, aber nicht nur die Auftritte, auch das Drumherum ist ja witzig, wenn man zum Beispiel mit Freunden und Freundinnen zu einem Gig fährt, es rennt Musik im Auto, keiner sagt etwas – allein das ist schon Spaß“, sagt Frodo.

Wenn sie keine Auftritte haben, sind die drei meistens daheim in Linz. Dass sich dort was tut, war nicht immer so. „In den letzten ein, zwei Jahren hat sich voll die Szene gebildet, die halt noch in den Kinderschuhen steckt“, erzählt Frodo. Fünf, sechs Projekte gebe es, etwa Aist Connexion, Austro-Rap von zwei Brüdern auf Französisch, oder die Bands The Kadesh und ZAK! „Keine Subkultur kann es sich leisten, zu sagen ‚Ich mach nur was mit Punks‘ oder so, sondern es machen alle was miteinander“, sagt Anda. Raum für solche Projekte gibt es im Kulturverein Damen- und Herrenstraße (kurz DH5). „Im Verein ist das Geschlechterverhältnis ausgeglichen, bei den Bands ist das leider nicht so. Wir würden uns freuen, wenn es mehr Musikerinnen gäbe, die sich Raum nehmen. Dass es den gibt, wissen die Leute glaub‘ ich einfach nicht“, sagt Anda.

„Dürf‘ ma uns ein Bier holen?“ Nach 45 Minuten auf der Festivalwiese ohne flüssigen Nachschub kann man ein Gespräch wohl nicht besser beenden. Für Anda Morts geht die Reise weiter. Hierzulande warten schon einige Auftritte, am 12. August spielt er zum Beispiel im Musikpavillon in Linz, im Herbst wird er als Voract seines Wiener Labelkollegen Salò auf der Bühne stehen. In der Kommentarspalte auf Instagram schreiben sie ihm „Wird Zeit, um nach Berlin zu kommen“, oder „<3 wir brauchen Stuttgart“. „Spaß muss es machen, sonst bringt’s nix“, sagt Anda. Das macht es hoffentlich noch länger.

