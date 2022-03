Neun fitte Spieler waren zu wenig

Eine solche Rumpfmannschaft musste der VCA noch nie auf das Parkett schicken. Neben vier Langzeitverletzten dezimierte das Coronavirus den Kader nochmals, sodass VCA-Sportdirektor Michael Henschke im ersten Halbfinalspiel der Austrian Volley League gegen SK Zadruga Aich/Dob nur noch neun Spieler für seine Aufstellung zur Verfügung hatte. Henschke war gezwungen, mit Libero Lauris Ochaya im Außenangriff und Aleksandar Veselinovic auf der Diagonalposition Löcher zu stopfen. Die Notnägel hielten dann gar nicht so schlecht, im dritten Satz konnte Henschke mit dem Spiel seiner Mannschaft, die wohl nie wieder so zusammengewürfelt wird, sogar zufrieden sein. Trotzdem gehörte die Erstbegegnung Aich/Dob nach 21:25, 15:25 und 21:25 ganz klar. Der VCA muss jetzt eines der zwei Wochenendspiele in Bleiberg gewinnen, sonst ist es bei der Best-of-Five-Serie schon vorbei.